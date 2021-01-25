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В Кремле назвали лидеров и аутсайдеров по доверию среди губернаторов

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В Кремле прошел семинар для вице-губернаторов, в ходе которого были озвучены лидеры и аутсайдеры по уровню доверия среди глав регионов. Об этом в понедельник, 25 января, пишет РБК со ссылкой на трех участников мероприятия.

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Так, в число руководителей субъектов, пользующихся наибольшим доверием у населения, вошли Чеченская Республика (Рамзан Кадыров), Адыгея (Мурат Кумпилов), Курганская область (Вадим Шумков), Курская область (Роман Старовойт), а также Ямало-Ненецкий автономный округ (Дмитрий Артюхов).

Среди аутсайдеров оказались Хакасия (Валентин Коновалов), Владимирская область (Владимир Сипягин), Хабаровский край (Михаил Дягтерев), Красноярский край (Александр Усс) и Кемеровская область (Сергей Цивилев).

В декабре 2020 года стало известно, что три губернатора вошли в топ-10 «губернаторов новой волны». Ими стали губернатор Калининградской области Антон Алиханов, глава Камчатского края Владимир Солодов и врио главы Белгородской области Вячеслав Гладков.

По результатам исследования ВЦИОМа, респонденты выделили три критерия для оценки деятельности «губернаторов новой волны»: они решают проблемы, близки к людям и являются эффективными управленцами.

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