Более 1,5 тыс. га леса высадят в Ростовской области

В Ростовской области весной планируется высадить деревья на общей площади 1,6 тыс. га, сообщили в правительстве региона. Объемы воспроизводства лесов увеличиваются ежегодно в рамках нацпроекта «Экология». По словам замглавы минприроды региона Сергея Бодрякова, область обеспечена собственным посадочным материалом.

Сейчас проводится сбор шишек хвойных пород, из которых получат семена для посева. На данный момент заготовлено около 6 т шишки сосны, всего в этом году предстоит собрать более 20 т, передает RostovGazeta. Через два года будут готовы более 5 млн сеянцев только хвойных пород.

Ученые Южного научного центра РАН проведут исследование Цимлянского водохранилища в Ростовской области. В течение 13 лет в бассейне реки Дон наблюдался пониженный уровень воды. По данным регионального правительства, критическая ситуация отмечалась в 2020 году, когда маловодность совпала с аномальной жарой. Реки и озера бассейна пересохли и обмелели. Власти региона решили разработать комплекс мер по оздоровлению бассейна реки.