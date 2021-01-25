Российские ритейлеры активно объединяются с IT-компаниями

Российские ритейлеры активно пошли в онлайн. Все больше крупных сетей создают собственные экосистемы. Тренд — объединение продавцов с IT-компаниями. Как отмечают эксперты, цифровизация покупок — прямое последствие пандемии. Продавцы концентрируют вокруг себя разные сервисы и услуги. В 2020 году доля онлайн-покупок в РФ выросла взрывообразно, сообщает телеканал «Известия». Почти 60 млн россиян хотя бы раз что-то покупали в Сети. Рынок товаров повседневного спроса в Сети вырос на ₽100 млрд. Но онлайн не заменит обычные магазины в ближайшие пять лет. Эксперты констатируют, что самая дорогая часть онлайн-торговли — логистика. Революцию ждут в сфере беспилотных перевозок.

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