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Районные больницы Хабаровского края получат 16 новых автомобилей

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Районным больницам Хабаровского края в рамках программы «Модернизация первичного звена здравоохранения» передадут 16 новых автомобилей «УАЗ». Об этом сообщает региональное правительство.

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Автомобили распределили между медучреждениями Амурского, Верхнебуреинского, Нанайского, Комсомольского, Ванинского, Николаевского, Охотского, Ульчского, Солнечного, имени Лазо, Вяземского, Бикинского и Хабаровского районов, пишет РИА «Восток-Медиа».

Техника предназначена для обслуживания райцентров, поселков, малых городов и сел с численностью населения до 50 тыс. человек. По словам и.о. министра здравоохранения региона Юрия Бойченко, новые машины необходимы районам, учитывая расстояние между населенными пунктами. Врачи должны быть более мобильными, считает и.о. главы минздрава.

Стоимость автомобилей составила 15 млн рублей. Их выделили из федерального бюджета.

Как рассказал зампредседателя краевого правительства по соцвопросам Евгений Никонов, в 2021 году по программе модернизации первичного звена здравоохранения регион получит 51 автомобиль.

По данным РИА «Восток-Медиа» в программу модернизации попали 40 медучреждений края. В этом году также планируется построить пять фельдшерско-акушерских пунктов, одну амбулаторию, а также реконструировать один их корпусов хабаровской горбольницы № 10. Кроме того, по программе будет закуплено 1,2 тыс. единиц медоборудования.

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