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Суд во Владимире арестовал двух организаторов незаконной акции

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Октябрьский районный суд Владимира назначил двум организаторам несогласованной акции 23 января наказание в виде административного ареста. Об этом в понедельник, 25 января, сообщается на сайте суда.

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«Суд счел необходимым назначить Ишутину К.В. административное наказание в виде административного ареста на срок восемь суток, Туманову И.А. — на срок семь суток», — говорится в сообщении.

Установлено, что правонарушители добровольно приняли на себя и исполняли функции организаторов публичного массового мероприятия. Они разместили на своих личных страницах во «ВКонтакте» записи с призывом к участию в незаконной акции 23 января во Владимире, нарушив таким образом порядок согласования проведения публичного мероприятия.

Ранее в этот день суд во Владивостоке арестовал на два месяца подозреваемого в нападении на бойца Росгвардии в ходе прошедшей в городе 23 января несанкционированной акции.

Официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила, что полиция будет расследовать и даст правовую оценку всем фактам провокаций или неподчинения требованиям сотрудников правоохранительных органов на незаконных акциях 23 января.

23 января в разных городах России прошли несогласованные акции. В Москве и Санкт-Петербурге также среди задержанных были дети. Следственный комитет России 22 января возбудил уголовное дело о вовлечении несовершеннолетних в противоправные действия по фактам призывов к участию в незаконных акциях.

В интернете 21 января запустили хештег #ДетиВнеПолитики, чтобы обеспечить безопасность несовершеннолетних в связи с призывами выйти на несанкционированные акции. За день до этого, 20 января, в социальных сетях было зафиксировано массовое распространение призывов к участию в несанкционированных акциях, причем адресатами распространения стали несовершеннолетние с упором на детей в возрасте 12–14 лет.

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