Три человека погибли после утечки газа в Пермском крае

Три человека погибли в результате утечки газа в городе Березники в Пермском крае, сообщает в понедельник, 25 января, РЕН ТВ.

По данным телеканала, погибшие — рабочие, которые проживали в строительном вагончике в деревне Шишкино. Еще один человек был доставлен в реанимацию.

Утечка, как отмечается, произошла из газового баллона, который был в помещении.

Обстоятельства происшествия выясняются.

В ноябре сообщалось, что в Симферополе двое детей в возрасте четырех и шести лет были госпитализированы с отравлением угарным газом. Попадание газа в комнаты произошло из-за вытяжки. Следственное управление начало проверку по факту отравления детей.