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Режим ЧС локального характера ввели в Благовещенске из-за подтопления

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В Благовещенске установлен режим чрезвычайной ситуации (ЧС) локального характера. Причиной стал разлив реки Бурхановки, в результате которого подтопленными оказались несколько территорий.

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Как сообщили в прокуратуре Амурской области, воды реки затопили территории многоквартирных жилых домов в границах улиц Комсомольская–Пролетарская–Свободная–Забурхановская. Место разлива осмотрел прокурор города Александр Александров, пишет Амурская Служба Новостей.

Факт подтопления был зафиксирован 21 января. Несмотря на это, отмечают в прокуратуре, горадминистрация долгое время не предпринимала никаких мер по установлению причин разлива реки и ликвидации последствий. В частности, с территории жилого сектора в районе Бурхановки вовремя не откачали воду.

Откачка воды была произведена после внесенного мэру города представления от прокурора .

Мэр Благовещенска Олег Имамеев в своем Telegram-канале рассказал о ситуации с повышением уровня воды. По его словам, администрация следит за явлением с прошлой недели, ресурсные организации искали место прорыва. В пятницу, 22 января, локальный режим чрезвычайной ситуации был введен на городской КЧС.

Причинами подтопления могут являться порыв водовода в районе улицы Василенко, где находятся частные сети, или порыв городских сетей в районе улицы Институтской, или выход грунтовых вод. Точную причину планируется установить до конца 25 января.

Сейчас отрабатываются все три варианта, ситуация находится под контролем, заявил мэр.

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