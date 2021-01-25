Умер продюсер фильма «Хороший, плохой, злой» Альберто Гримальди
Итальянский кинопродюсер Альберто Гримальди, работавший над фильмами Федерико Феллини и Мартина Скорсезе, умер в возрасте 95 лет. Об этом 24 января сообщил журнал Variety со ссылкой на сына Гримальди.
По его словам, смерть отца наступила от естественных причин.
Гримальди родился в 1925 году в Неаполе. Свою карьеру начинал со съемок спагетти-вестернов.
Работал над картинами, снятыми такими всемирно известными режиссерами, как Федерико Феллини, Пьер Паоло Пазолини, Бернардо Бертолуччи и Мартин Скорсезе.
При его помощи были созданы такие фильмы, как «Хороший, плохой, злой», «Последнее танго в Париже», «Казанова» и другие.
Его последней работой стал фильм «Банды Нью-Йорка» Скорсезе, вышедший в 2002 году. Кинолента была номинирована на «Оскар» за лучший фильм.