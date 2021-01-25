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Экс-мэра Туапсе приговорили к пяти годам колонии за мошенничество

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Бывшего мэра Туапсе Владимира Зверева признали виновным в мошенничестве, превышении полномочий и служебном подлоге, он приговорен к пяти годам колонии, сообщили 25 января в пресс-службе Краснодарского краевого суда.

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«Суд приговорил: Зверева В.К. признать виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество. — Ред.) , ч. 2 ст. 286 УК РФ, ч. 1 ст. 292 УК РФ и по совокупности совершенных преступлений назначить ему наказание в виде лишения свободы на срок пять лет с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима», — следует из сообщения.

Другие два фигуранта дела, его бывшие подчиненные, — начальник отдела имущественных и земельных отношений администрации и начальник муниципального бюджетного учреждения Туапсинского городского поселения «Управление земельных ресурсов», — получили сроки 4 и 7,6 года лишения свободы соответственно.

Всем осужденным назначены дополнительные виды наказаний: лишение права занимать должности, относящиеся к категории руководителей в государственных органах и органах местного самоуправления, крупные штрафы.

Подсудимых взяли под стражу в зале суда, приговор в законную силу пока не вступил.

В августе 2019 года суд арестовал Зверева по делу о служебном подлоге и превышении должностных полномочий. Из-за махинаций мэра бюджет Туапсе недосчитался свыше 23 млн рублей, пишет «Газета.ру». В декабре того же года против него возбудили второе уголовное дело — о получении крупной взятки.

По данным следствия, глава Туапсинского городского поселения требовал от местного бизнесмена взятку за предоставление земельного участка в аренду и «оказание дальнейшего покровительства».

Суд установил, что Зверев, действуя в сговоре с начальницей отдела имущественных и земельных отношений мэрии, выделил земельный участок под предпринимательскую деятельность. При этом градоначальник сослался на решение суда, которого в действительности не было.

Чиновники, желая скрыть факт незаконной передачи в аренду участка, издали документ об отмене ранее вынесенного постановления, подписав его прошедшей датой. А начальник МБУ «Управление земельных ресурсов» получил взятку за подготовку проектов постановлений по утверждению схем земельных участков, добавили в суде.

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