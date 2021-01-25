Ленты Ленинградской Победы будут раздавать у метро в Петербурге

В рамках акции, приуроченной к 78-й годовщине прорыва блокады Ленинграда и 77-летию полного освобождения города от блокады, петербуржцам и гостям города будут вручать ленты Ленинградской Победы. Об этом сообщается на странице метрополитена в соцсети «ВКонтакте».

Ленты будут раздавать волонтеры 27 января с 17:00 до 18:00. Памятный аксессуар можно будет получить у станций метро «Адмиралтейская», «Василеостровская», «Гостиный двор», «Ломоносовская», «Маяковская», «Невский проспект», «Площадь Восстания», «Приморская», «Сенная площадь», «Спасская» и «Технологический институт», передает телеканал «78».

Ранее сообщалось, что в Петербурге начали расшифровывать блокадный дневник. Мужчина нашел рукописи своей бабушки, которая жила в осажденном Ленинграде. В сентябре 1941 года Александра Боровикова начала вести дневник. Всего в нем 900 страниц. Женщина описывала каждый день блокады. Ее внук собирается опубликовать эти записи.