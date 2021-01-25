Kia назвала российские цены на новый хетчбэк Picanto

Корейская компания Kia 5 марта начнет продажи в России обновленного хетчбэка Picanto. Стоимость автомобля составит от 819 900 до 1 114 900 рублей. Об этом говорится в пресс-релизе, поступившем 25 января в редакцию «Известий».

От предшественника обновленный Kia Picanto отличается измененной решеткой радиатора, а также иными фарами и светодиодными дневными ходовыми огнями с четырьмя элементами. Кроме того, для автомобиля стали доступны 14- и 16-дюймовые алюминиевые колесные диски нового дизайна.

В салоне появился модернизированный мультимедийный комплекс с восьмидюймовым дисплеем и навигацией, а также 4,2-дюймовый экран на приборной панели между аналоговым спидометром и тахометром.

В России автомобиль будет предлагаться с бензиновыми силовыми агрегатами мощностью 67 и 87 л.с. Двигатели работают вместе с пятиступенчатой механической коробкой передач либо с автоматической трансмиссией.

В базовую версию автомобиля для России входят 14-дюймовые колеса, аудиоподготовка (два штатных динамика), подогрев форсунок стеклоомывателя, фронтальные подушки безопасности, разъемы для крепления детского кресла, система контроля давления в шинах (TPMS), датчик света, иммобилайзер, центральный замок и оборудование экстренной связи ЭРА-ГЛОНАСС. Штатным для обновленного Picanto также является запасное колесо временного использования на стальном диске.

Топовая версия получила передний и задний бамперы спортивного дизайна, решетку радиатора и боковые молдинги со спортивными акцентами, двойную хромированную насадку глушителя, 16-дюймовые легкосплавные колесные диски, спортивное рулевое колесо GT Line, алюминиевые накладки на педали, отделку сидений искусственной кожей.

18 января сообщалось, что Kia в феврале 2021 года начнет продажи на российском рынке новой версии кроссовера Sportage Black Edition. Автомобиль получил черную решетку радиатора, черные накладки на бамперы, черные боковые молдинги и рейлинги на крыше в черном цвете.