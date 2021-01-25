Депутат призвал участвовавшего в незаконных акциях чеченца выйти на связь

Депутат Госдумы от Чечни Адам Делимханов записал обращение к участнику несогласованной акции, прошедшей в субботу в Москве. Видеоролик парламентарий опубликовал в понедельник, 25 января, на своей странице в Instagram.

По его словам, в социальных сетях распространилась запись, на которой можно увидеть, как молодой чеченец оказывает сопротивление силовикам. Делимханов назвал поступок юноши преступлением.

«Мы разговаривали и с твоим отцом, если ты не одобряешь эту позицию, понимаешь, что такое мужество, что значит быть чеченцем и мусульманином, — напиши в директ или свяжись с кем-то из наших товарищей», — сказал депутат.

Он добавил, что, если юноша выйдет на связь, ему помогут «с решением его вопроса со стороны государства».

23 января следователи начали проверку по фактам применения насилия в отношении сотрудников правоохранительных органов на несанкционированных акциях в Москве. В ходе проверок будут установлены все факты противоправной деятельности, а также дана оценка действиям лиц, совершивших их.

Член Совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека Александр Брод сообщал, что сотрудники правоохранительных органов корректно вели себя с участниками незаконной акции в Москве. Брод добавлял, что представители СПЧ внимательно следят за событиями на несогласованных митингах по всей стране.

Официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила, что полиция будет расследовать и даст правовую оценку всем фактам провокаций или неподчинения требованиям сотрудников правоохранительных органов на несанкционированных митингах 23 января.

В разных городах России 23 января прошли несогласованные акции. В Москве и Санкт-Петербурге задержано несколько десятков человек, среди которых есть дети. Одна из задержанных — 17-летняя девушка, которая раздавала листовки. Ранее власти неоднократно напоминали, что вовлечение несовершеннолетних в беспорядки карается законом.