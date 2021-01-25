Политолог оценила перспективы «Зеленой альтернативы» пройти в Госдуму

Партия «Зеленая альтернатива» вполне может рассчитывать на результат около трех процентов на предстоящих выборах в Государственную Думу в 2021 году, рассказала «Известиям» вице-президент Фонда открытой новой демократии Анна Федорова 25 января. Что касается шансов преодолеть 5-процентный барьер и пройти в парламент, то они скромные, отметила политолог.

Ранее в этот день председатель «Зеленой альтернативы» Руслан Хвостов заявил, что российские экоактивисты начинают подготовку к выборам в законодательные собрания 39 регионов. Все они состоятся в 2021 году вместе с выборами в Государственную думу, в которых партия также примет участие. На федеральном уровне помимо партийного списка экологи выдвинут кандидатов примерно в 190 из 225 одномандатных округов.

По словам Федоровой, «Зеленая альтернатива» — это практически идеальная партия второго выбора.

«Вокруг партии сложилась уникальная ситуация. Про нее очень мало кто может сказать что-то плохое. Можно сказать, что она из всех партий вызывает наименьшее раздражение у избирателей в силу своей экологической направленности», — сказала политолог.

Кроме того, в российском обществе есть запрос на экологическую партию, добавила вице-президент Фонда открытой новой демократии.

«В целом в мире эта проблематика актуализируется и все более популярна. Даже в тех городах и местах, где объективных серьезных экологических проблем нет, эта проблематика достаточно модная. Даже на бытовом уровне вещи, связанные с разумным ответственным потреблением, с раздельным выбрасыванием мусора и прочие экологические вещи, особенно среди молодежи, очень популярны», — отметила Федорова.

Она предположила, что партия будет привлекать ситуативно-протестный электорат, который не пересекается с избирателем «Единой России». Даже если партии не удастся пройти в Госдуму с первого раза, у «Зеленой альтернативы» все шансы увеличить свой политический вес в ходе выборов, заключила политолог.