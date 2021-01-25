Температурный рекорд за более чем 140 лет установлен в Москве

Температурный рекорд за более чем 140-летнюю историю метеонаблюдений установлен в Москве, сообщили 25 января в столичном метеобюро.

По информации синоптиков, воздух на главной московской метеостанции (ВДНХ) к 8:00 в этот день прогрелся до +3,8 градуса, передает «Интерфакс».

В метеобюро уточнили, что предыдущий рекорд был установлен 25 января 2002 года (+3,6 градуса).

Такая аномально высокая температура воздуха на 11–12 градусов превышает климатическую норму, отметили в службе.

Ранее в этот день руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд сообщил, что тепло на европейскую территорию России пришло раньше обычного. Согласно прогнозам, дневные температуры почти на всей европейской территории страны будут превышать норму на 10–14 градусов, что более характерно для конца марта – начала апреля.

Накануне температура в столице поднялась до +2,2 градуса, что синоптики назвали самым теплым днем зимы.