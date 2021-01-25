В России впервые получили изображение британского штамма коронавируса

Государственный научный центр «Вектор» Роспотребнадзора сделал фотографию британского штамма коронавируса, выделенный от заболевшего в декабре 2020 года. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте ведомства в понедельник, 25 января.

Фотография была получена в ходе изучения свойств этой мутации коронавируса.

Как подчеркнули в ведомстве, зарегистрированные в России ПЦР-тесты обеспечивают выявление случаев британского штамма COVID-19.

Отмечается также, что характерные для штамма коронавируса из Великобритании мутации не сказываются на эффективности разработанной «Вектором» вакцины «ЭпиВакКорона». В ее состав входят пептидные антигены, относящиеся к консервативным участкам вирусного белка, не затрагиваемым выявленными у коронавируса изменениями.

22 января премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что новый штамм коронавируса, впервые выявленный в королевстве в середине декабря 2020 года, является не только более заразным, но и может быть связан с более высокими показателями смертности.

10 января глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила о том, что у одного россиянина, прибывшего до Нового года из Великобритании, был обнаружен новый штамм коронавируса. Тремя днями позднее в Центральном научно-исследовательском институте эпидемиологии Роспотребнадзора уточнили, что заболевший не представляет опасности для окружающих и вирус от него никому не передался.

Из-за выявления в Великобритании нового штамма коронавируса Россия приостановила авиасообщение с этой страной на период с 22 декабря по 1 февраля включительно.

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