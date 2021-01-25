Прямой эфир
Общество
Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 800 2000 112
Экономика
Правительство направит 2 млрд рублей на строительство спортобъектов в регионах
Общество
Роспотребнадзор не выявил южноафриканскую мутацию COVID-19 в России
Спорт
РУСАДА не будет оспаривать решение CAS о санкциях в отношении РФ
Мир
Небензя прокомментировал переговоры США и Ирана по возврату в СВПД
Спорт
Хабиб Нурмагомедов анонсировал «дебют на большом футболе»
Мир
Небензя выразил надежду на скорую регистрацию ВОЗ российской вакцины
Общество
Названы отрасли с самыми высокими зарплатами студентам
Общество
В России провели более 99,7 млн тестов на COVID-19
Общество
Научный центр «Вектор» сфотографировал британский штамм COVID-19
Сюжет:

В России впервые получили изображение британского штамма коронавируса

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Государственный научный центр «Вектор» Роспотребнадзора сделал фотографию британского штамма коронавируса, выделенный от заболевшего в декабре 2020 года. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте ведомства в понедельник, 25 января.

Успеть до весны: когда вакцинация сможет остановить эпидемию COVID-19
Серьезного снижения заболеваемости специалисты ожидают к маю

Фотография была получена в ходе изучения свойств этой мутации коронавируса.

Как подчеркнули в ведомстве, зарегистрированные в России ПЦР-тесты обеспечивают выявление случаев британского штамма COVID-19.

Отмечается также, что характерные для штамма коронавируса из Великобритании мутации не сказываются на эффективности разработанной «Вектором» вакцины «ЭпиВакКорона». В ее состав входят пептидные антигены, относящиеся к консервативным участкам вирусного белка, не затрагиваемым выявленными у коронавируса изменениями.

22 января премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что новый штамм коронавируса, впервые выявленный в королевстве в середине декабря 2020 года, является не только более заразным, но и может быть связан с более высокими показателями смертности.

10 января глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила о том, что у одного россиянина, прибывшего до Нового года из Великобритании, был обнаружен новый штамм коронавируса. Тремя днями позднее в Центральном научно-исследовательском институте эпидемиологии Роспотребнадзора уточнили, что заболевший не представляет опасности для окружающих и вирус от него никому не передался.

Из-за выявления в Великобритании нового штамма коронавируса Россия приостановила авиасообщение с этой страной на период с 22 декабря по 1 февраля включительно.

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8-800-2000-112.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021