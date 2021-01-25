Число жертв при взрыве газа в Китае увеличилось до трех

Число жертв при взрыве газовой трубы в городе Далянь (провинция Ляонин) в Китае увеличилось до трех, сообщает 25 января информационный ресурс Sina со ссылкой на местные власти.

ЧП произошло в районе Цзиньчжоу рано утром 25 января. В результате взрыва загорелись 12 транспортных средств, а также авторемонтная мастерская, из-за чего произошел новый взрыв.

Всего погибли три человека, еще восемь были ранены, пострадавших направили в больницу. Ранее сообщалось о двух жертвах происшествия.

В настоящее время пожар потушен. Согласно предварительным данным, взрыв был вызван утечкой природного газа из трубопровода, пишет «Газета.ру».