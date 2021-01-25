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Роспотребнадзор не выявил южноафриканскую мутацию COVID-19 в России

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Южноафриканская мутация коронавируса в России не выявлена, заявили в понедельник, 25 января, в пресс-службе Роспотребнадзора.

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«Большинство используемых в России и в мире тест-систем эффективно выявляют различные варианты коронавируса SARS-CoV-2, в том числе южноафриканский и британский. На данный момент южноафриканский вариант на территории России не выявлялся», — приводит ТАСС сообщение ведомства.

Как объяснили в Роспотребнадзоре, несмотря на сообщения некоторых исследователей о риске повторного заражения этим штаммом, в настоящее время нет ни одной публикации в рецензируемых научных журналах, которые бы это подтверждали.

Вопрос, таким образом, требует дальнейшего изучения, заключили в ведомстве.

20 января стало известно, что штамм коронавируса, выявленный в ЮАР, представляет существенный риск повторного заражения. Отмечалось, что этот, а также новые варианты SARS-CoV-2 из Великобритании и Бразилии имеют мутации спайкового белка. Это позволяет коронавирусу оставаться в человеческих клетках и вызывать заражение.

21 января Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) сообщила, что британский штамм коронавирусной инфекции распространился по территории 60 государств. Южноафриканский тип инфекции, которому присвоили маркировку 501Y.V2, зафиксировали в общей сложности в 23 странах. Известно, что британский вариант распространяется быстрее изначального варианта SARS-CoV-2.

Об обнаружении в Южно-Африканской Республике новой мутации коронавируса SARS-CoV-2 стало известно 19 декабря 2020 года.

Актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии: 8 (800) 2000-112.

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