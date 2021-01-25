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РУСАДА не будет оспаривать решение CAS о санкциях в отношении РФ

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Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) не будет оспаривать решение Спортивного арбитражного суда (CAS) о санкциях в отношении российского спорта, следует из сообщения РУСАДА 25 января.

Сливайте WADA: CAS вдвое сократил санкции российскому спорту
Но в ближайшие два года наши атлеты не смогут выступать под своим флагом

«Невиновные атлеты никогда не должны нести ответственность за действия небольшого числа индивидуумов, допускающих нарушения антидопинговых правил и в отношении которых должны проводиться расследования и налагаться санкции в индивидуальном порядке», — говорится в пресс-релизе.

Речь идет о принятом 17 декабря решении CAS о том, что российские спортсмены не будут выступать под флагом страны на крупных международных соревнованиях до 16 декабря 2022 года.

РУСАДА не согласилось с выводами CAS об утверждаемых манипуляциях с данными Московской антидопинговой лаборатории.

«По мнению РУСАДА, такие суждения основываются на неверной и односторонней оценке фактов. Мы сожалеем, что CAS не принял во внимание детально изложенные доводы и доказательства, представленные РУСАДА, а также иными лицами, вступившими в дело, на протяжении всего производства по делу», — говорится в сообщении.

РУСАДА также акцентировало внимание на том, что оно было признано не соответствующим нормам кодекса Всемирного антидопингового агентства (WADA), хотя не допустило каких-либо нарушений, что признано WADA.

Данное решение не только противоречит базовым принципам справедливости, но также является необоснованным в свете существенного прогресса, которого РУСАДА удалось добиться в процессе восстановления, причем такой прогресс был также прямо признан со стороны WADA, подчеркнули в РУСАДА. По этим причинам в Российском антидопинговом агентстве сочли санкции, наложенные CAS, безосновательными и несправедливыми.

Однако РУСАДА приветствовало тот факт, что CAS отказал WADA в удовлетворении требования о наложении коллективных санкций на невиновных атлетов. Меры коллективного наказания «противоречат духу и букве Олимпийской хартии» и могли создать «опасный прецедент, угрожающий самим фундаментальным началам олимпийского движения», пишет «Газета.ру».

Ранее, в 2019 году, WADA признало РУСАДА не соответствующим антидопинговому кодексу и отстранило Россию на четыре года от всех крупных соревнований, включая Олимпийские игры и чемпионаты мира. Позже наблюдательный совет РУСАДА рекомендовал совету учредителей не согласиться с санкциями WADA, заявив о необходимости передать дело в CAS в Лозанне.

В январе 2020 года WADA обратилось в CAS для разрешения спора с РУСАДА по вопросу санкций в отношении российских спортсменов.

Согласно решению CAS, российские спортсмены на два года лишены возможности выступать под флагом и гимном страны на чемпионатах мира и Олимпийских играх.

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