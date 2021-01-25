Двое взрослых и ребенок погибли от отравления угарным газом в Махачкале

Три человека скончались в результате отравления угарным газом в Махачкале, еще один пострадал. Об этом в понедельник, 25 января, сообщил телеканал РЕН ТВ.

Трагедия произошла утром в понедельник в доме на улице Кирова. Погибшие — 25-летний мужчина, 24-летняя женщина и годовалый ребенок, уточнил НСН.

Пострадавшему оказали медицинскую помощь, отметил источник ТАСС в экстренных службах региона. Устанавливаются обстоятельства случившегося.

21 января сообщалось, что прокуратура начала проверку по факту отравления угарным газом женщины и трех ее сыновей в Казани. Женщина включила газовую колонку для подогрева воды, после чего ушла в ванну. Через некоторое время она почувствовала себя плохо и вызвала скорую. Женщина от госпитализации отказалась, дети находятся в больнице под присмотром врачей.