Россияне назвали необходимую для счастья сумму денег в месяц

Россиянам для счастья в среднем достаточно 166 тыс. рублей в месяц. Об этом свидетельствует исследование, проведенное сервисом по поиску работы SuperJob, его результаты есть в распоряжении «Известий».

Согласно выводам аналитиков, запросы мужчин в среднем на 28% выше, чем женщин: 187 тыс. рублей и 146 тыс. рублей соответственно. Наиболее высокие запросы среди жителей мегаполисов зафиксированы у москвичей — 220 тыс. рублей. Далее следуют жители Владивостока (200 тыс. рублей) и Ростова-на-Дону (190 тыс. рублей).

Специалисты отметили, что в среднем жителю Санкт-Петербурга для счастья нужно 176 тыс. рублей, Челябинска — 175 тыс. рублей, а жителям Нижнего Новгорода, Екатеринбурга, Саратова, Новосибирска и Хабаровска — 170 тыс. рублей, пишет телеканал «360».

Самые низкие запросы аналитики зафиксировали у жителей Оренбурга — 124 тыс. рублей. Жителям Кирова было бы достаточно 132 тыс. рублей, Барнаула и Ульяновска — 138 тыс. рублей, пишет RT.

В опросе принимали участие 22 тыс. респондентов из всех регионов России, пишет НСН.

21 января старший преподаватель кафедры банковского дела университета «Синергия» Дмитрий Ферапонтов рассказал о способах эффективно накопить деньги.