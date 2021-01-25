Гигантские ледяные сферы были обнаружены на Балтике

На Балтике появились гигантские ледяные шары. Первыми природное явление заметили жители Поморского воеводства, затем и жители полуострова Хель, сообщает телеканал «Известия». Как пояснили ученые, вода, смешиваясь со снежной грязью, образует шугу. После кристаллики льда под воздействием морских волн превращаются в такие сферы.

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