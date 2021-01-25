Ученые в США рассказали о главной опасности ночного недосыпа

Американские специалисты из Университета Огайо провели исследование последствий хронического недосыпа и сравнили их с сотрясением мозга. Об этом говорится на официальном сайте университета.

Для исследования ученые отобрали свыше 30 тыс. спортсменов и проанализировали их состояние здоровья. Большинство участников эксперимента имели жалобы на головные боли, светобоязнь, головокружение и мигрень.

Специалисты полагают, что данная клиническая картина почти во всем соответствует последствиям перенесенной черепно-мозговой травмы. В частности, речь идет о сотрясении головного мозга. Однако у участников опыта подобных повреждений ранее не было, пишет «Федеральное агентство новостей».

В результате изучения полученных сведений исследователи пришли к выводу, что опасность кроется в регулярном недосыпе ночью.

В совокупности с ежедневным стрессом люди начинают испытывать проблемы со здоровьем. Отмечается, что к вышеописанным симптомам добавляются ослабление иммунитета и обострение хронических заболеваний, пишет телеканал «Звезда».

Так, недосып чреват нарушением работы сердечно-сосудистой системы и различными неврозами. Кроме того, снижается работоспособность, ухудшается внимание, увеличивается тревожность, риск впасть в затяжную и болезненную депрессию.

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