Испытания «Спутника V» в Венесуэле прошли без серьезных осложнений

В Венесуэле стали известны первые итоги тестирования «Спутника V». У добровольцев не выявлено серьезных осложнений, передает телеканал «Известия». Вакцинированные жаловались на головную боль и легкое недомогание. Первую дозу препарата получили более 200 человек. Второй компонент вакцины ввели 40 добровольцам.

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