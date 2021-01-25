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Испытания «Спутника V» в Венесуэле прошли без серьезных осложнений

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В Венесуэле стали известны первые итоги тестирования «Спутника V». У добровольцев не выявлено серьезных осложнений, передает телеканал «Известия». Вакцинированные жаловались на головную боль и легкое недомогание. Первую дозу препарата получили более 200 человек. Второй компонент вакцины ввели 40 добровольцам.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.

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