Мошенники выманили у вахтовика из Башкирии более 1,7 млн рублей

Лжесотрудники банка выманили у вахтовика из Башкирии, работающего в Советском районе ХМАО, более 1,7 млн рублей, сообщает в понедельник, 25 января, пресс-служба регионального УМВД.

Уточняется, что 44-летний мужчина осуществил 90 денежных переводов, прежде чем понял, что общается с мошенниками.

Позднее вахтовик обратился в полицию и рассказал, что ему позвонила женщина, представившаяся сотрудницей банка, в котором у него был открыт счет, и сообщила о якобы попытке неизвестных снять 8 тыс. рублей с депозита и оформить на него кредит.

Мужчина не поверил, зашел в мобильное приложение банка и ничего подозрительного не обнаружил.

Неизвестная позвонила снова и заявила о новых попытках снять деньги со счета и переключила его на якобы сотрудника службы безопасности банка, который подтвердил слова мошенницы о попытках киберкражи.

Мужчина заметил у себя в мобильном приложении 1,9 млн рублей, оформил кредит, затем снял деньги и 90 раз мелкими суммами перевел на продиктованные неизвестными номера телефонов.

Псевдосотрудник заверил вахтовика, что ему перезвонит полицейский и подтвердит всё вышесказанное, так как проводится совместная операция по пресечению киберпреступления. Также мужчине посоветовали не обращаться на горячую линию банка, а вместо этого позвонить в полицию Советского или Урая.

Ущерб от преступных посягательств составил более 1,7 млн рублей. Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 159 УК РФ («Мошенничество»).

В УМВД напомнили, что сотрудники правоохранительных служб не звонят гражданам, если те ранее не обращались в полицию с жалобами или заявлениями.

22 января в МВД России проинформировали о новом виде телефонного мошенничества, когда злоумышленники представляются сотрудниками правоохранительных органов и сообщают, что в отношении собеседника возбуждено уголовное дело по заявлению представителей Банка России.

В ведомстве подчеркнули, что в случае возбуждения уголовного дела в отношении гражданина на его почтовый адрес направляется повестка о вызове в полицию.