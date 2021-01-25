Пожар в ангаре в Подмосковье ликвидирован

Возгорание на складе в нежилом здании в Московской области полностью ликвидировано. Об этом в понедельник, 25 января, сообщается на сайте регионального ГУ МЧС России.

Огонь вспыхнул накануне вечером в нежилом здании в Ленинском городском округе в деревне Апаринки. Загорелось двухэтажное металлокаркасное электрифицированное здание.

Как пишет агентство городских новостей «Москва», сначала пожарные локализовали пожар на площади 1 тыс. кв. м. Позднее огонь был потушен полностью, пишет RT. В результате инцидента никто не пострадал.

Как отмечает телеканал «Звезда», горел склад с автомобилями. Сумма возможного ущерба уточняется. Устанавливаются обстоятельства и причины случившегося.

Накануне сообщалось о пожаре в бытовых помещениях на промышленной площадке в Екатеринбурге. Огнем было охвачено 200 кв. м. Информации о пострадавших не поступало.