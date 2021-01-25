Небензя оценил шансы Гутерриша на переизбрание на пост генсека ООН

Действующий генеральный секретарь Организации Объединенный Наций (ООН) Антониу Гутерриш имеет хорошие шансы на переизбрание на второй срок, заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя в интервью ТАСС, опубликованном 25 января.

«Конечно же, у нынешнего генсека хорошие шансы на переизбрание, но будут рассматриваться все представленные кандидатуры. Хотя с учетом того, что Гутерриш неплохо проявил себя на посту генерального секретаря, трудно судить, много ли будет желающих конкурировать с ним», — сказал он.

Небензя добавил, что принципиальных возражений против его кандидатуры он ни от кого не слышал.

По мнению российского постпреда, Гутерриш имеет большой авторитет в мире и, несмотря на то что «не все и не во всем с ним соглашаются», большинство стран поддерживают его политику.

«Так что, несомненно, у него большая группа поддержки», — заключил Небензя.

Генеральный секретарь избирается Советом Безопасности ООН и утверждается Генеральной Ассамблеей, срок его полномочий длится пять лет с возможностью переизбрания. Ограничений на количество сроков нет, однако до сих пор никто не занимал эту должность более 10 лет.

Антониу Гутерриш занимает пост генсека ООН с 1 января 2017 года. Он был утвержден на эту должность 13 октября 2016-го. Первый срок полномочий 71-летнего генсека истекает в конце текущего года.

Гутерриш сменил на посту Пан Ги Муна, который занимал эту должность с 2007 года. Помимо Гутерреша в выборах участвовали несколько представителей стран Восточной Европы, в том числе экс-президент Словении Данило Тюрк, которого Гутерриш обошел в первом туре выборов ООН, пишет «Газета.ру».

Ранее Гутерриш занимал должность премьер-министра Португалии, а с 2005 по 2015 год был верховным комиссаром ООН по делам беженцев.