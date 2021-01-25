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Небензя оценил шансы Гутерриша на переизбрание на пост генсека ООН

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Действующий генеральный секретарь Организации Объединенный Наций (ООН) Антониу Гутерриш имеет хорошие шансы на переизбрание на второй срок, заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя в интервью ТАСС, опубликованном 25 января.

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«Конечно же, у нынешнего генсека хорошие шансы на переизбрание, но будут рассматриваться все представленные кандидатуры. Хотя с учетом того, что Гутерриш неплохо проявил себя на посту генерального секретаря, трудно судить, много ли будет желающих конкурировать с ним», — сказал он.

Небензя добавил, что принципиальных возражений против его кандидатуры он ни от кого не слышал.

По мнению российского постпреда, Гутерриш имеет большой авторитет в мире и, несмотря на то что «не все и не во всем с ним соглашаются», большинство стран поддерживают его политику.

«Так что, несомненно, у него большая группа поддержки», — заключил Небензя.

Генеральный секретарь избирается Советом Безопасности ООН и утверждается Генеральной Ассамблеей, срок его полномочий длится пять лет с возможностью переизбрания. Ограничений на количество сроков нет, однако до сих пор никто не занимал эту должность более 10 лет.

Антониу Гутерриш занимает пост генсека ООН с 1 января 2017 года. Он был утвержден на эту должность 13 октября 2016-го. Первый срок полномочий 71-летнего генсека истекает в конце текущего года.

Гутерриш сменил на посту Пан Ги Муна, который занимал эту должность с 2007 года. Помимо Гутерреша в выборах участвовали несколько представителей стран Восточной Европы, в том числе экс-президент Словении Данило Тюрк, которого Гутерриш обошел в первом туре выборов ООН, пишет «Газета.ру».

Ранее Гутерриш занимал должность премьер-министра Португалии, а с 2005 по 2015 год был верховным комиссаром ООН по делам беженцев.

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