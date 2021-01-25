Небензя выразил надежду на скорую регистрацию ВОЗ российской вакцины
Постпред России при ООН Василий Небензя рассказал, что Москва надеется на сертификацию российской вакцины от коронавируса Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ).
По словам Небензи, страна представила необходимые документы для переквалификации вакцины, а также на внесение ее в список EUL (Emergency Use Listing).
«В ВОЗ начался второй этап рассмотрения нашей заявки, так что, надеемся, в достаточно скором времени она будет сертифицирована», — цитирует его ТАСС в понедельник, 25 января.
«Мы предложили нашу вакцину ООН, когда вообще никаких других вакцин не было, — напомнил постпред. — Но в любом случае вопрос о применении нашей вакцины в штаб-квартире ООН и в ее миссиях в других странах невозможно обсуждать до того момента, пока ВОЗ не выдаст сертификат».
Препарат «Спутник V» был разработан Центром имени Гамалеи и стал первой в мире и в России вакциной от коронавируса. Итоговая эффективность препарата составила 91,4%. В отношении тяжелых случаев коронавируса эффективность составила 100%.
«Спутник V» уже зарегистрирован в ряде стран, в том числе в Алжире, Аргентине, Боливии, Сербии, Палестине, Венесуэле, Венгрии и Парагвае.