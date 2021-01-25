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Небензя выразил надежду на скорую регистрацию ВОЗ российской вакцины

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Постпред России при ООН Василий Небензя рассказал, что Москва надеется на сертификацию российской вакцины от коронавируса Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ).

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По словам Небензи, страна представила необходимые документы для переквалификации вакцины, а также на внесение ее в список EUL (Emergency Use Listing).

«В ВОЗ начался второй этап рассмотрения нашей заявки, так что, надеемся, в достаточно скором времени она будет сертифицирована», — цитирует его ТАСС в понедельник, 25 января.

«Мы предложили нашу вакцину ООН, когда вообще никаких других вакцин не было, — напомнил постпред. — Но в любом случае вопрос о применении нашей вакцины в штаб-квартире ООН и в ее миссиях в других странах невозможно обсуждать до того момента, пока ВОЗ не выдаст сертификат».

Препарат «Спутник V» был разработан Центром имени Гамалеи и стал первой в мире и в России вакциной от коронавируса. Итоговая эффективность препарата составила 91,4%. В отношении тяжелых случаев коронавируса эффективность составила 100%.

«Спутник V» уже зарегистрирован в ряде стран, в том числе в Алжире, Аргентине, Боливии, Сербии, Палестине, Венесуэле, Венгрии и Парагвае.

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