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В водах Дании началась укладка «Северного потока — 2»

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Трубоукладчик «Фортуна» возобновил работу над газопроводом «Северный поток — 2» в водах Дании, сообщает 24 января оператор проекта.

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«Судно «Фортуна» в коридоре строительства в водах Дании начало работы по возобновлению строительства газопровода «Северный поток — 2», — цитирует заявление Reuters.

Отмечается, что работы идут в соответствии с согласованными условиями.

22 января стало известно, что «Фортуна» подошла к недостроенному участку газопровода недалеко от датского острова Борнхольм. Накануне судно покинуло порт в Германии.

19 января министерство финансов США объявило о расширении санкций против проекта «Северный поток — 2». Под ограничения попали российское судно-трубоукладчик «Фортуна» и его владелец. Санкции предусматривают запрет экспорта, банковских и валютных операций, блокировку активов и имущества.

В российском МИДе заявили, что новые американские санкции в отношении газопровода являются враждебными действиями и неприкрытым игнорированием норм честной конкуренции.

Канцлер ФРГ Ангела Меркель, в свою очередь, отмечала, что применение экстерриториальных санкций США в отношении СП-2 — «неуместное средство», и называла подобные такие меры неприемлемыми.

«Северный поток — 2» строится от России до Германии по дну Балтийского моря с целью прямых и надежных поставок газа в Европу. Страны ЕС в основном поддерживают проект и участвуют в его реализации. Против проекта выступают США, прибалтийские республики, Польша и Украина.

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