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Из-за прорыва трубы в детском саду в Сургуте эвакуировались 58 человек

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Из-за прорыва трубы отопления в детском саду в Сургуте Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО — Югра) эвакуировались 58 человек, в том числе 30 детей. Об этом сообщается на сайте регионального ГУ МЧС в понедельник, 25 января.

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ЧП произошло в здании детсада «Журавушка» на улице Университетской — там сработала автоматическая пожарная сигнализация.

Сообщение диспетчеру поступило в 7:11 (5:11 мск).

«В ходе проверки было установлено, что в здании произошел порыв трубы. Все эвакуировались в расположенный рядом детский сад», — следует из сообщения.

По данным ведомства, пострадавших нет. В настоящее время идет ремонт трубы отопления.

На место выезжали 35 человек и девять единиц техники.

В ноябре 2020 года 130 детей и 40 сотрудников пришлось эвакуировать из детсада на западе Москвы из-за короткого замыкания в электрощитовой. Никто не пострадал.

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