В Гидрометцентре рассказали о погоде в Москве 25 января

В понедельник, 25 января, в столице ожидается облачная погода с небольшим дождем, сообщается на сайте Гидрометцентра.

Днем столбики термометров поднимутся до отметки +3 градуса. К ночи похолодает до нуля градусов, местами возможно образование гололеда.

В этот день будет юго-восточный ветер со скоростью 6-11 м/с. Атмосферное давление составит 744-746 мм ртутного столба, пишет «Газета.ру».

24 января столичный департамент транспорта предупредил, что туман с ухудшением видимости до 800 метров сохранится в Москве до 11:00 понедельника.

В тот же день научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд спрогнозировал мрачную, но теплую погоду в столице в ближайшие дни.