В Москве за сутки 5274 человека вылечились от COVID-19

За прошедшие сутки в Москве от СOVID-19 вылечились еще 5274 человека, сообщили в столичном оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в понедельник, 25 января

Таким образом, общее число людей, которые выздоровели от СOVID-19 в Москве, увеличилось до 779 824.

Выздоровевшие москвичи могут стать донорами плазмы крови при отсутствии у них хронических заболеваний. У потенциального донора также должны быть отрицательные анализы на ВИЧ, гепатиты В и С.

21 января мэр Москвы Сергей Собянин объявил о смягчении в столице ограничительных мер, введенных на фоне распространения коронавирусной инфекции.

Так, колледжи, учреждения допобразования, спортшколы и детские досуговые учреждения вернулись к обычному режиму работы. Также возобновлена работа музеев, библиотек, других учреждений культуры, сняты ограничения на работу детских развлекательных центров, лагерей дневного пребывания.

20 января в городе открылись выездные пункты вакцинации от COVID-19.

5 декабря в Москве стартовала вакцинация от COVID-19. Записаться на получение прививки можно на порталах mos.ru и emias.info, в городских мобильных приложениях «Госуслуги Москвы», «Моя Москва» и «ЕМИАС.ИНФО», через информационные киоски в поликлиниках или по телефону.

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