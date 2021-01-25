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Полицейские в Подмосковье изъяли при досмотре около 1,5 кг наркотиков

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В Московской области полицейские в ходе досмотра автомобиля изъяли порядка 1,5 кг наркотиков. Об этом в понедельник, 25 января, сообщает портал «МВД Медиа» со ссылкой на пресс-службу регионального ГУ МВД России.

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В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники отдела по контролю за оборотом наркотиков МУ МВД «Мытищинское» при силовой поддержке ОСН «Гром» ГУ МВД по региону остановили для проверки автомобиль, за рулем которого находился 27-летний уроженец одной из стран ближнего зарубежья, подозреваемый в сбыте наркотиков.

В ходе досмотра машины под водительским сиденьем был обнаружен и изъят полимерный сверток с порошкообразным веществом. Экспертиза показала, что это был героин весом около 1,5 кг.

Возбуждено уголовное дело по статье о приготовлении к преступлению и покушении на преступление, а также по статье о незаконном производстве, сбыте или пересылке наркотических средств (ст. 30, ст. 228.1 УК РФ). Фигурант дела заключен под стражу, пишет агентство городских новостей «Москва».

14 января сообщалось, что полицейские в Московской области задержали мужчину, который вез 400 г наркотика в Самару. Мужчина рассказал правоохранителям, что взял наркотик из тайника в Ивантеевке с целью его дальнейшего сбыта в Самаре. Возбуждено уголовное дело.

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