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В Приморье организаторы публичного дома получили от 5,5 до 15 лет колонии

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Во Владивостоке осудили четырех лидеров преступной группы, которые заставляли девушек заниматься проституцией, сообщается на сайте прокуратуры Приморского края в понедельник, 25 января.

Уточняется, что всего участников группы было 8, в которую входили владельцы фирмы, диспетчеры, водитель, а также охранники девушек.

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«Опасаясь за свою жизнь и здоровье, будучи изнасилованными двумя преступниками в целях запугивания, девушки работали проститутками в фирме досуга в период с апреля по сентябрь 2017 года. Значительная часть заработанных таким способом денежных средств распределялась между членами преступной группы», — сказано в сообщении.

В один из дней двум женщинам удалось сбежать под предлогом необходимости съездить домой. Позже их нашли и вернули, однако в этот же день злоумышленников задержали полицейские.

Мужчин признали виновными в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 240 УК РФ («Вовлечение в занятие проституцией, принуждение к продолжению занятия проституцией, совершенные организованной группой»), ч. 2 ст. 241 УК РФ, («Организация занятия проституцией»), ч. 1 ст. 131 УК РФ («Изнасилование»), ч. 1 ст. 132 УК РФ («Насильственные действия сексуального характера»), ч. 2 ст. 126 УК РФ («Похищение человека»).

Суд назначил четырем лидерам преступной группы от 5 лет 6 месяцев до 15 лет лишения свободы в колонии особого режима, одной женщине определена колония общего режима. Остальным участникам назначено условное наказание сроком от 2 лет 6 месяцев до 5 лет.

В октябре сообщалось, что в США суд приговорил к шести годам и девяти месяцам тюрьмы дочь миллиардера Эдгара Бронфмана Клэр за связь с секс-культом NXIVM.

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