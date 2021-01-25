Создатели «Спутника V» рекомендовали с осторожностью применять препарат при раке

Вакцину от COVID-19 «Спутник V» необходимо с осторожностью применять у пациентов с онкологическими заболеваниями, поскольку информации о ее влиянии на болезнь недостаточно. Об этом 25 января сообщает «РИА Новости» со ссылкой на инструкцию по медицинскому применению вакцины Гам-КОВИД-Вак.

«Вследствие недостатка информации вакцинация может представлять риск для следующих групп пациентов: с аутоиммунными заболеваниями (стимуляция иммунной системы может привести к обострению заболевания, особенно следует с осторожностью относиться к пациентам с аутоиммунной патологией, имеющей тенденцию к развитию тяжелых и жизнеугрожающих состояний); со злокачественными новообразованиями», — говорится в инструкции.

«Спутник V» разработали в Центре имени Гамалеи. Он стал первой в России и в мире вакциной от коронавируса. Его итоговая эффективность составила 91,4%. В отношении тяжелых случаев — 100%.

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