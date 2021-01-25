Ряд сенаторов-республиканцев выступили против импичмента Трампа

Некоторые сенаторы-республиканцы выступили против импичмента бывшему президенту США Дональду Трампу, сообщает в понедельник, 25 января, Fox News.

Так, сенатор Марко Рубио в эфире телеканала назвал процесс «глупостью», которая нанесет вред стране. При этом он подчеркнул, что считает Трампа ответственным за беспорядки в Вашингтоне 6 января.

«Я считаю, что суд — глупость. Это контрпродуктивно. У нас в стране уже пылает огонь, и этот суд равносилен тому, чтобы взять и плеснуть бензина в этот огонь», — отметил он.

По словам Рубио, в стране есть «действительно важные вещи, над которыми нужно работать».

В свою очередь, сенатор-республиканец Том Коттон заявил о сомнениях в том, что сенат США имеет конституционные полномочия судить Трампа после срока окончания его президентских полномочий.

Сенатор Джон Корнин предупредил о том, что если демократы хотят судить бывшего президента-республиканца, то в будущем они должны быть готовы к такому же процессу, но в отношении президента-демократа.

13 января палата представителей конгресса США проголосовала за принятие резолюции по импичменту Трампа за «подстрекательство к мятежу». Пелоси подписала статью об импичменте. В случае утверждения сенатом решения об импичменте на голосование вынесут запрет Трампу баллотироваться впредь.

Процесс по импичменту Трампа начнется в сенате 8 февраля.