Глава Нерюнгринского района Якутии объявил об отставке

Глава Нерюнгринского района Якутии Виктор Станиловский подал заявление досрочном прекращении полномочий, сообщается на сайте муниципального образования в понедельник, 25 января.

По словам Станиловского, данное решение было принято по собственному желанию в связи с семейными обстоятельствами. Он поблагодарил своих коллег и депутатов за сотрудничество в решении проблем и защиты интересов граждан.

«За четыре с половиной года совместной работы мы с вами сделали немало. Сегодня Нерюнгринский район по многим показателям входит в тройку лидеров республики. Удалось заложить необходимую основу для роста экономики и при этом сохранить социально-политическую стабильность», — сказано в сообщении.

Станиловский отметил, что достигнутые результаты дают ему «моральное право» сменить род деятельности с «чувством выполненного долга». В дальнейшем он намерен продолжить активное участие в жизни муниципального образования.

Виктор Станиловский стал главой Нерюнгринского района в 2016 году.