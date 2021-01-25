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Минтранс отверг идею о выведении ретромашин из-под действия запрещающих знаков

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Минтранс РФ отклонил предложение Российской автомобильной федерации (РАФ) вывести классические и спортивные автомобили из-под действия знаков, запрещающих проезд автомобилей с низким экологическим классом. Об этом 25 января сообщила газета «Коммерсант» со ссылкой на текст протокола совещания Минтранса, где обсуждался этот вопрос.

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Совещание, о котором идет речь, прошло в конце 2020 года. Там присутствовали представители ГИБДД, Минпромторга и «Центрального научно-исследовательского автомобильного и автомоторного института» (НАМИ).

Представитель ГИБДД отметил, что не существует системы «категорирования» классических и спортивных авто в зависимости от «соответствия их требованиям безопасности». Кроме того, нет критериев, по которым можно определить условия «допуска транспортных средств к движению».

В НАМИ, в свою очередь, уверены, что вопросы выведения классических и спортивных автомобилей из-под действия знаков можно будет решить после создания системы допуска. Кроме того, представитель института заявил о необходимости создания отдельной диагностической карты.

Зампред комитета классических автомобилей РАФ Петр Шляхин назвал позицию Минтранса «неконструктивной» и заявил, что вопросы «сохранения национальной истории и культуры в области технике» необходимо рассматривать совместно со всеми необходимыми законодательными и нормативными изменениями.

Ранее, в марте 2019 года, Минтранс РФ подготовил проект «дорожной карты» по введению зон, в которые будет запрещено въезжать транспортным средствам с «низким экологическим классом». Предполагалось, что новация коснется в первую очередь Москвы и Санкт-Петербурга. Однако данный проект был заморожен.

Указатель «экологически чистая зона» был введен в ПДД в июле 2018 года, однако до сих пор нигде не применялся. Планируется, что поправки к КоАП будут разработаны МВД и Минтрансом к октябрю.

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