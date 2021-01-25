Врач дал советы по избавлению от вредных привычек

Главный внештатный нарколог Министерства здравоохранения Московской области Виталий Холдин перечислил способы, которые помогут избавиться от вредных привычек. Об этом сообщается на сайте Министерства здравоохранения Московской области.

По словам специалиста, для отказа от вредных привычек нужно найти собственную мотивацию без оглядки на моду, сообщения в интернете и действия других людей.

«Вам нужна ваша личная мотивация — например, вы бросаете курить, потому что не хотите, чтобы курили ваши дети, которые видят вас с сигаретой», — цитирует Холдина телеканал «360».

Если мотивацию удалось найти, нужно записать ее в блокнот, поскольку, по мнению психологов, у написанного на бумаге больше шансов сбыться. Кроме того, найдя мотивацию, следует «твердо стоять на своем». Холдин посоветовал не стесняться, и рассказать всем о своих намерениях. Если удастся получить поддержку близких, будет хорошо, если нет — ее можно поискать в кабинете специалиста, пишет «Федеральное агентство новостей».

Холдин отметил, что существуют ситуации, провоцирующие человека вернуться к вредной привычке: например, шумная вечеринка или стрессовая ситуация. Таких ситуации следует избегать хотя бы первое время, пока отказ от вредных привычек формируется. Специалист посоветовал определить потребность, которую можно удовлетворить при помощи соответствующей вредной привычки, а затем зафиксировать такие потребности в «плане спасения» и подумать, каким еще способом их можно удовлетворить, пишет РИАМО. Это могут быть методики расслабления, спорт, посещение интересных мероприятий.

Помимо этого, Холдин призвал завести новые привычки, к которым можно будет обращаться в стрессовых ситуациях.

«К примеру, после тяжелого рабочего дня вместо рюмки горячительного выберете долгую прогулку, которая снимет стресс и принесет пользу», — объяснил врач.

Вводить новые привычки, по словам нарколога, следует постепенно, а при отказе от старых нужно заранее подготовиться к неприятным ощущениям после отмены. Например, при отказе от табака развивается «синдром отмены», в результате чего человек испытывает раздражительность, тревожность, беспокойство, снижение настроения, нарушение памяти и внимания, усиления кашля и аппетита, бессонница. Холдин подчеркнул, что если у человека не выходит побороть вредную привычку самостоятельно, то нужно обратиться за помощью к специалисту — врачу-психиатру-наркологу в наркодиспансере по месту жительства.

В декабре 2020 года в Минздраве оценили новые запреты для курильщиков с 2021 года. Так, с этого года стало запрещено курить в медицинских учреждениях, точках торговли, базах и складских помещениях.