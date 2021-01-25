В Израиле создали заряжающуюся за 5 минут батарею для электромобилей
В Израиле разработали новый литий-ионный аккумулятор для электрокаров, передает телеканал «Известия».
Устройство заряжается всего за пять минут. Компания StoreDot уже наладила
производство в Китае. Причем для изготовления аккумуляторов используют стандартные линии.
Эффекта быстрой зарядки удалось достичь, заменив графит. В новом устройстве
полупроводниковые наночастицы. Компания рассчитывает наладить
массовое производство за 3–4 года.
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