В Израиле создали заряжающуюся за 5 минут батарею для электромобилей

В Израиле разработали новый литий-ионный аккумулятор для электрокаров, передает телеканал «Известия».

Устройство заряжается всего за пять минут. Компания StoreDot уже наладила

производство в Китае. Причем для изготовления аккумуляторов используют стандартные линии.

Эффекта быстрой зарядки удалось достичь, заменив графит. В новом устройстве

полупроводниковые наночастицы. Компания рассчитывает наладить

массовое производство за 3–4 года.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.