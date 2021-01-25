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В Приморье возбудили дело по факту перекрытия дорог в ходе незаконной акции

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В Приморском крае возбуждено уголовное дело по факту перекрытия дорог и блокирования движения во время несанкционированной акции 23 января. Об этом говорится в сообщении, опубликованном 25 января на сайте краевого управления МВД России.

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«23 января группа граждан вышла на проезжую часть центральных улиц города Владивостока, перекрыв тем самым движение автомобильного транспорта <…> Граждане в период с 14:30 (7:30 мск) до 17:20 (10:20 мск) заблокировали улицы, относящиеся к объектам транспортной инфраструктуры Владивостока, и воспрепятствовали движению транспортных средств на улично-дорожной сети города», — говорится в сообщении.

Подчеркивается, что действия участников акции создавали опасность функционирования транспорта, в том числе затрудняя проезд каретам скорой помощи. По словам диспетчеров станции скорой помощи Владивостока, начиная с двух часов дня «скорая» не могла проехать на четыре срочных вызова, в том числе к девятимесячному ребенку и тяжелым больным с пневмонией.

Ранее, 24 января, стало известно о том, что следственные органы возбудили уголовное дело по статье о приведении в негодность транспортных путей после несогласованной акции 23 января в Москве.

23 января в разных городах России прошли несогласованные акции. В Москве и Санкт-Петербурге среди задержанных были и дети. Следственный комитет России 22 января возбудил уголовное дело о вовлечении несовершеннолетних в противоправные действия по фактам призывов об участии в незаконных акциях.

21 января в интернете запустили хештег #ДетиВнеПолитики, чтобы обеспечить безопасность несовершеннолетних в связи с призывами выйти на несанкционированные акции. За день до этого, 20 января, было зафиксировано массовое распространение призывов к участию в несанкционированных акциях в социальных сетях. Причем адресатами распространения стали несовершеннолетние с упором на детей в возрасте 12–14 лет.

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