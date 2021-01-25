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Жителей Подмосковья предупредили об опасности выхода на лед из-за оттепели

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Жителей Московской области предупредили об опасности выхода на лед из-за потепления. Об этом в воскресенье, 24 января, сообщил телеканал «360» со ссылкой на Московскую областную пожарно-спасательную службу.

По словам начальника ГКУ МО «Мособлпожспас» Геннадия Пестова, из-за аномальной оттепели может начаться интенсивное таяние мощного снежного покрова и льда в акваториях. В этой связи он призвал жителей региона к осторожности.

Пестов напомнил, что человек переохлаждается в ледяной воде за 10–15 минут, а спустя 20 минут теряет сознание.

В рамках месячника «Тонкий лед» спасатели продолжают проверку водоемов Подмосковья. После сильных морозов в среднюю полосу России пришло сильное потепление. Синоптики прогнозируют в ближайшие дни аномальное потепление до +2…+4 градусов, пишет РИАМО.

17 января сообщалось, что провалившегося под лед москвича вытащили у причала парка имени Горького спасатели поисково-спасательной станции (ПСС) «Крымский мост». Мужчина пытался перейти Москву-реку с одного берега на другой. Пострадавшего госпитализировали.

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