Байден и Макрон договорились вместе решать ядерную проблему Ирана

Президенты США и Франции Джо Байден и Эммануэль Макрон в ходе телефонного разговора договорились вместе работать над решением проблем на Ближнем Востоке, сообщил 24 января Елисейский дворец.

Отмечается, что у лидеров «состоялась дружеская и обстоятельная рабочая беседа». Президенты решили оказывать поддержку наиболее уязвимым странам, столкнувшимся с пандемией, а также выразили надежду, что возвращение США к Парижскому соглашению будет содействовать выполнению международным сообществом обязательств по документу.

«Они также отметили свое сближение и желание действовать сообща во имя мира и стабильности на Ближнем и Среднем Востоке, в частности, по иранской ядерной проблеме и по ситуации в Ливане», — сказано в коммюнике.

Кроме того, в Елисейском дворце отметили, что у Макрона и Байдена совпали взгляды по многосторонним вопросам, связанным с международной безопасности, пишет «Газета.ру».

В 2018 году Вашингтон вышел из совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) с Тегераном, после чего начал кампанию оказания максимального давления на Иран, фактически направленную на его экономическое удушение. СВПД был подписан с Ираном пятью постоянными членами Совета Безопасности ООН и Германией в 2015 году в целях преодоления кризиса вокруг ядерных разработок Тегерана.

Срок действия ДСНВ истечет в 2021 году. Документ был подписан Россией и США в 2010 году. Москва неоднократно призывала Вашингтон продлить действие договора, однако США выдвигали ряд неприемлемых для России условий.

В начале января духовный лидер и руководитель Ирана Али Хаменеи заявил, что возврат Вашингтона в ядерную сделку будет иметь смысл только при условии отмены санкций.

После вступления в должность президента США Джо Байден уже провел телефонные разговоры с премьер-министром Канады Джастином Трюдо, президентом Мексики Андресом Мануэлем Лопесом Обрадором и главой британского правительства Борисом Джонсоном.