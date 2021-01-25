Прямой эфир
Общество
Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 800 2000 112
Мир
Трамп передумал создавать свою политическую партию
Общество
МВД назвало основные причины запрета иностранцам на въезд в Россию
Мир
Президент Мексики Обрадор заразился коронавирусом
Наука
Россию исключили из экспертной группы по созданию окололунной станции Gateway
Мир
Израиль приостановит авиасообщение с другими странами до конца января
Общество
СК расследует поставку нерабочего программного обеспечения Минфину
Политика
Пушков призвал прекратить попытки понравиться Западу
Мир
Военных РФ на авиабазе Хмеймим начали прививать вакциной «Спутник V»
Общество
Время ремонта в жилых домах предлагают ограничить до трех дней в неделю
Сюжет:

Байден и Макрон договорились вместе решать ядерную проблему Ирана

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Президенты США и Франции Джо Байден и Эммануэль Макрон в ходе телефонного разговора договорились вместе работать над решением проблем на Ближнем Востоке, сообщил 24 января Елисейский дворец.

Сделать Америку снова единой: как на инаугурации Байден обещал мирить США
Преодолеть раскол в обществе новому президенту будет крайне сложно, уверены эксперты

Отмечается, что у лидеров «состоялась дружеская и обстоятельная рабочая беседа». Президенты решили оказывать поддержку наиболее уязвимым странам, столкнувшимся с пандемией, а также выразили надежду, что возвращение США к Парижскому соглашению будет содействовать выполнению международным сообществом обязательств по документу.

«Они также отметили свое сближение и желание действовать сообща во имя мира и стабильности на Ближнем и Среднем Востоке, в частности, по иранской ядерной проблеме и по ситуации в Ливане», — сказано в коммюнике.

Кроме того, в Елисейском дворце отметили, что у Макрона и Байдена совпали взгляды по многосторонним вопросам, связанным с международной безопасности, пишет «Газета.ру».

В 2018 году Вашингтон вышел из совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) с Тегераном, после чего начал кампанию оказания максимального давления на Иран, фактически направленную на его экономическое удушение. СВПД был подписан с Ираном пятью постоянными членами Совета Безопасности ООН и Германией в 2015 году в целях преодоления кризиса вокруг ядерных разработок Тегерана.

Срок действия ДСНВ истечет в 2021 году. Документ был подписан Россией и США в 2010 году. Москва неоднократно призывала Вашингтон продлить действие договора, однако США выдвигали ряд неприемлемых для России условий.

В начале января духовный лидер и руководитель Ирана Али Хаменеи заявил, что возврат Вашингтона в ядерную сделку будет иметь смысл только при условии отмены санкций.

После вступления в должность президента США Джо Байден уже провел телефонные разговоры с премьер-министром Канады Джастином Трюдо, президентом Мексики Андресом Мануэлем Лопесом Обрадором и главой британского правительства Борисом Джонсоном.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021