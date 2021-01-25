Часть потолка провисла в переходе у метро «Комсомольская» в Москве

В Москве провисла часть потолка в подземном переходе возле станции метро «Комсомольская». Об этом в воскресенье, 24 января, сообщил РЕН ТВ со ссылкой на диспетчерскую ГБУ «Гормост».

Инцидент произошел днем 24 января. Часть потолка провисла только с одной стороны перехода, отмечает телеканал «Звезда».

По словам специалистов, в связи с наступлением положительных температур и повышением уровня грунтовых вод крепления подсистемы подвесного потолка ослабли, из-за чего часть потолка провисла. Участок оперативно огородили предупреждающей лентой, а провисшую часть потолка разобрали, чтобы провести восстановительные работы, пишет агентство городских новостей «Москва».

В результате происшествия пострадавших нет, отмечает телеканал «360». Переход, в котором провис потолок, обеспечивает пешую доступность между Ярославским, Ленинградским и Казанским вокзалами, а также трамвайными остановками и метро. Тоннель расположен под Комсомольской площадью и ведет к вестибюлю одноименных станций Кольцевой и Сокольнической линий столичной подземки.