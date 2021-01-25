Житель Якутии предстанет перед судом по делу о лесном пожаре

Житель Якутии, который бросил в лесу непотушенные окурки сигарет, предстанет перед судом, сообщается на сайте региональной прокуратуры в понедельник, 25 января.

По версии следствия, в августе обвиняемый во время сбора ягод недалеко от села Нерюктяйинск 2-й бросил непотушенные окурки сигарет на сухую лесную подстилку, в результате чего возник пожар. В результате огонь уничтожил деревья на общей площади 37,5 га, сумма ущерба лесному фонду составила более 1,6 млн рублей.

48-летнего мужчину обвинили по ч. 2 ст. 261 УК РФ «Уничтожение лесных насаждений в результате неосторожного обращения с огнем с причинением крупного ущерба».

Уголовное дело направлено прокурором в суд для рассмотрения по существу. Для возмещения ущерба также подан иск о взыскании с обвиняемого указанных денежных средств.

Ранее, 12 января, сообщалось, что в Екатеринбурге произошел крупный пожар в многоквартирном доме, погибли восемь человек, в том числе ребенок. Следственный комитет возбудил уголовное дело. На месте происшествия были обнаружены окурки сигарет.