Прямой эфир
Общество
Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 800 2000 112
Общество
Минздрав РФ оценил уровень заболеваемости COVID-19 среди беременных
Мир
В Дании возобновили строительство «Северного потока – 2»
Мир
Президент Мексики Обрадор заразился коронавирусом
Общество
Назван аномально холодный регион в европейской части России
Мир
Израиль приостановит авиасообщение с другими странами до конца января
Наука
В Роспотребнадзоре разрабатывают ПЦР-тест для выявления мутантных штаммов коронавируса
Политика
Пушков призвал прекратить попытки понравиться Западу
Мир
Военных РФ на авиабазе Хмеймим начали прививать вакциной «Спутник V»
Общество
Время ремонта в жилых домах предлагают ограничить до трех дней в неделю
Сюжет:

Житель Якутии предстанет перед судом по делу о лесном пожаре

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Житель Якутии, который бросил в лесу непотушенные окурки сигарет, предстанет перед судом, сообщается на сайте региональной прокуратуры в понедельник, 25 января.

По версии следствия, в августе обвиняемый во время сбора ягод недалеко от села Нерюктяйинск 2-й бросил непотушенные окурки сигарет на сухую лесную подстилку, в результате чего возник пожар. В результате огонь уничтожил деревья на общей площади 37,5 га, сумма ущерба лесному фонду составила более 1,6 млн рублей.

48-летнего мужчину обвинили по ч. 2 ст. 261 УК РФ «Уничтожение лесных насаждений в результате неосторожного обращения с огнем с причинением крупного ущерба».

Уголовное дело направлено прокурором в суд для рассмотрения по существу. Для возмещения ущерба также подан иск о взыскании с обвиняемого указанных денежных средств.

Ранее, 12 января, сообщалось, что в Екатеринбурге произошел крупный пожар в многоквартирном доме, погибли восемь человек, в том числе ребенок. Следственный комитет возбудил уголовное дело. На месте происшествия были обнаружены окурки сигарет.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021