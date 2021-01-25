В Хабаровске замначальника ж/д станции получила 6,5 лет за взятки

Суд Хабаровска признал виновной замначальника железнодорожной станции Хабаровск-2 в получении взяток на общую сумму более 13,6 млн рублей, сообщается на сайте Дальневосточной транспортной прокуратуры в понедельник, 25 января.

По версии следствия, в период с 2015 по 2019 годы женщина неоднократно получала взятки от трех транспортных компаний за приоритетную работу по подаче и уборке вагонов, а также выгрузку товара без проверок на его соответствие оплаченному тарифу.

«Она признана виновной в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2, п. «в» ч. 5 и ч. 6 ст. 290 УК РФ («Получение взяток в значительном, крупном и особо крупном размерах») <…> Суд приговорил женщину к 6 годам 6 мес. лишения свободы со штрафом в 25,5 млн рублей», — сказано в сообщении.

Отмечается, что женщина будет отбывать наказание после того, как ее младшему ребенку исполнится 14 лет. Кроме того, ее на три года лишили права занимать ряд должностей в госорганах и органах местного самоуправления.

Суд сохранил арест на имущество и деньги женщины, обратив на них взыскание для исполнения наказания в виде штрафа.

22 января сообщалось, что сотрудник МЧС Хабаровского края был признан виновным в получении взятки в размере более 1,3 млн рублей. Мужчине назначено наказание в виде 9,5 лет лишения свободы со штрафом.