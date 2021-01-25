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СК расследует поставку нерабочего программного обеспечения Минфину

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Следственный комитет России возбудил уголовное дело о мошенничестве при поставке неработоспособного программного обеспечения (ПО) министерству финансов страны, сообщает 25 января ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

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«В СК расследуется уголовное дело о мошенничестве при поставке программного обеспечения для госнужд в министерство финансов, которое было неработоспособно», — рассказал собеседник агентства.

По версии следствия, при заключении госконтракта исполнитель знал, что не сможет создать необходимое ПО, однако ввел заказчика в заблуждение ради получения основной доли оплаты. Сумма ущерба не уточняется.

В июне стало известно, что Минтранс решил на федеральном уровне контролировать защиту транспорта от хакерских атак и планирует разработать систему, которая будет в режиме онлайн наблюдать за происходящим в информационной инфраструктуре комплекса.

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