СК расследует поставку нерабочего программного обеспечения Минфину

Следственный комитет России возбудил уголовное дело о мошенничестве при поставке неработоспособного программного обеспечения (ПО) министерству финансов страны, сообщает 25 января ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

«В СК расследуется уголовное дело о мошенничестве при поставке программного обеспечения для госнужд в министерство финансов, которое было неработоспособно», — рассказал собеседник агентства.

По версии следствия, при заключении госконтракта исполнитель знал, что не сможет создать необходимое ПО, однако ввел заказчика в заблуждение ради получения основной доли оплаты. Сумма ущерба не уточняется.

В июне стало известно, что Минтранс решил на федеральном уровне контролировать защиту транспорта от хакерских атак и планирует разработать систему, которая будет в режиме онлайн наблюдать за происходящим в информационной инфраструктуре комплекса.