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Песков заявил о небольшом количестве участников незаконных акций в РФ

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Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков в воскресенье, 24 января, прокомментировал несанкционированные акции, которые прошли в России в субботу.

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По словам Пескова, он с уважением относится ко всем точкам зрения, однако выступает против участия в несанкционированных мероприятиях.

«Сейчас будут многие говорить, что на незаконные акции вышло много людей. Нет, вышло мало людей, много людей голосуют за Путина. И много людей голосовали за поправки в конституцию», — сказал представитель Кремля в эфире телеканала «Россия 1».

Песков подчеркнул, что если сопоставить цифры, то будет видно, насколько мало людей участвуют в незаконных акциях, хотя они также являются гражданами России.

В разных городах России 23 января прошли несогласованные акции. В Москве и Санкт-Петербурге задержали несколько десятков человек, среди которых были дети. Одна из задержанных — 17-летняя девушка, которая раздавала листовки.

По данным столичного ГУ МВД России, на Пушкинской площади Москвы собралось около 4 тыс. человек, среди них были несовершеннолетние.

22 января Следственный комитет России возбудил уголовное дело о вовлечении несовершеннолетних в противоправные действия по фактам призывов к участию в акциях протеста.

За день до этого в интернете запустили хештег #ДетиВнеПолитики, чтобы обеспечить безопасность несовершеннолетних в связи с призывами выйти на несанкционированные акции. За день до этого, 20 января, было зафиксировано массовое распространение призывов к участию в несанкционированных акциях в социальных сетях, причем адресатами распространения стали несовершеннолетние с упором на детей в возрасте 12–14 лет.

В МВД России заявили, что будут расследовать и дадут правовую оценку фактам провокаций или неподчинения требованиям сотрудников правоохранительных органов на несанкционированных акциях 23 января.

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