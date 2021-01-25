Пять человек погибли в результате стрельбы в Индианаполисе

В результате стрельбы в американском Индианаполисе погибли пять человек. Об этом 24 января сообщило агентство Associated Press со ссылкой на представителей местного полицейского отделения.

Информация о стрельбе поступила в полицию около 4:00 по местному времени (12:00 мск). На месте происшествия правоохранители обнаружили раненого подростка. После этого полицейским стало известно, что стрельба велась в соседнем доме, где были обнаружены тела пятерых человек.

В полиции полагают, что речь идет о предумышленном убийстве. В расследовании также принимает участие ФБР. Подозреваемые не задержаны. Правоохранители допускают, что злоумышленник действовал не один, а мэр города Джо Хогсетт назвал произошедшее массовым убийством.

Ранее, 17 января, стало известно о стрельбе в центре Сан-Франциско, в результате которой пять человек получили ранения.