Российских лыжников дисквалифицировали с эстафеты на этапе КМ в Лахти

Первая команда сборной России по лыжным гонкам завоевала бронзовые медали в эстафете на этапе Кубка мира в финском Лахти, однако была дисквалифицирована, сообщается на сайте Международной федерации лыжного спорта (FIS) в воскресенье, 24 января.

Причиной данного решения стал инцидент, который произошел между Александром Большуновым и финским лыжником Йони Мяки во время соревнования за второе место. На финишной прямой мужской эстафеты соперник оттеснил россиянина к краю трассы, после чего тот махнул палкой в сторону финна. Кроме того, после финиша Большунов врезался в команду соперников, пишет «Спорт-Экспресс».

После этого было принято решение о дисквалификации Большунова за «неспортивное поведение» и всей российской сборной. В результате команда потеряла третье место в соревнованиях.

Тренер сборной России по лыжным гонкам Егор Сорин заявил, что нужно дисквалифицировать не россиян, а финнов, и пообещал, что команда подаст протест на действия Йони Мяки.

«Саша [Большунов] четко занял правый коридор. Финн начал перестраиваться, был контакт по лыжам два раза, это вывело Сашу на эмоции. Финальный эпизод, конечно, тоже будет рассматриваться. Но сам гоночный инцидент должны рассмотреть в плане дисквалификации Финляндии», — сказал тренер.

Следующий этап Кубка мира начнется 29 января в шведском Фалуне. Соревнования продлятся до 31 января.