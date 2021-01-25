В Роспотребнадзоре заявили о стабильной ситуации по COVID-19 и гриппу в школах

Эпидемиологическая ситуация в российским школах по коронавирусу, гриппу и острым респираторным вирусным инфекциям (ОРВИ) остается стабильной, заявила заместитель главы Роспотребнадзора Ирина Брагина.

«Прошла только неделя после каникул и мы видим, что пока ситуация по коронавирусу в школах стабильная. Превышения эпидемиологических порогов по ОРВИ и гриппу среди детей тоже пока не видим», — рассказала она в интервью «Российской газете», опубликованном 24 января.

Брагина отметила, что мониторинг ситуации специалисты ведомства проводят еженедельно и любые изменения отслеживают в режиме реального времени.

По ее словам, помогла своевременная массовая вакцинация против гриппа. Кроме того, снизить риски передачи вирусов способствовали меры из-за COVID-19: ношение масок, обрабатывание рук, соблюдение социальной дистанции.

С 18 января свыше 97% российских школ вернулись к очной форме обучения.

При этом 15 января глава Минпросвещения Сергей Кравцов напомнил, что у родителей школьников есть право выбирать между очной и дистанционной формами обучения.